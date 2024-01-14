Москвичей предупредили об отмене крещенских морозов

В центральной части России не будет крещенских морозов, ведь температура воздуха начнёт стремиться к нулевой отметке. Об этом РБК рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он подчеркнул, что в этом регионе больше не будет аномальных холодов, москвичи ощутят только мягкую, снежную зимнюю погоду без 30-градусного мороза. В атмосфере установится западно-восточный перенос воздушных масс атлантического происхождения, из-за чего температурный фон вернётся в своё климатическое русло, а потом даже уйдёт в плюс на несколько градусов.

На "тыловых частях" циклонов случатся скоротечные похолодания в рамках климатической нормы. В понедельник центральную часть страны накроет тёплым сектором циклона. При этом ночью температура воздуха составит -10...-5 градусов. Днём будет -5...0. Во время потепления пойдёт снег. Он продолжится во вторник, но столбики термометров не упадут ниже -6...-1 градуса ночью и -4...1 градуса днём.

В среду в регионе будут зафиксированы умеренные морозы с "зарядами снега". Утром температура опустится до -10...-5 градусов, а днём снизится ещё на несколько градусов. А к концу недели столбики термометров покажут нулевые отметки. В четверг и пятницу выпадет больше всего снега — 10–15 мм осадков.

"Крещенские морозы отменяются. Кстати, по метеостатистике, за последние полвека лишь 1/3 крещенских ночей были холодными, и преимущественно в конце прошлого столетия", — обратил внимание Тишковец.