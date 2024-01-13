"Погода не может поменять планы президента": В Кремле анонсировали поездку Путина в Якутию
Песков заявил, что Путин обязательно приедет в Якутию
Президент России Владимир Путин обязательно приедет в Якутию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя отмену рабочей поездки лидера РФ в Республику Саха из-за нелётной погоды.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин посетит Якутию. Видео © Telegram / Зарубин
"Так же, как он (Путин. — Прим. Лайфа) в итоге приехал на Чукотку, я не сомневаюсь, что он в итоге ещё раз приедет в Якутск", — сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отрывок которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Песков добавил, что погода может отложить планы российского лидера, однако поменять их не в силах.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку. Глава государства передвигался по региону на снегоболотоходе и успел посетить круглогодичный тепличный комплекс. Вечером 10 января Путин прибыл с рабочей поездкой в Хабаровский край. В прошлый раз глава государства был здесь более десяти лет назад (31 декабря 2013 года) после наводнения. Затем Путин признался, что планировал поездку в Якутию, однако отложил её из-за нелётной погоды.