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13 января, 12:58

"Погода не может поменять планы президента": В Кремле анонсировали поездку Путина в Якутию

Песков заявил, что Путин обязательно приедет в Якутию

Президент России Владимир Путин обязательно приедет в Якутию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя отмену рабочей поездки лидера РФ в Республику Саха из-за нелётной погоды.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин посетит Якутию. Видео © Telegram / Зарубин

"Так же, как он (Путин. — Прим. Лайфа) в итоге приехал на Чукотку, я не сомневаюсь, что он в итоге ещё раз приедет в Якутск", — сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отрывок которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Песков добавил, что погода может отложить планы российского лидера, однако поменять их не в силах.

Путин уверен, что Чукотка мало чем отличается от Москвы и Петербурга
Путин уверен, что Чукотка мало чем отличается от Москвы и Петербурга

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку. Глава государства передвигался по региону на снегоболотоходе и успел посетить круглогодичный тепличный комплекс. Вечером 10 января Путин прибыл с рабочей поездкой в Хабаровский край. В прошлый раз глава государства был здесь более десяти лет назад (31 декабря 2013 года) после наводнения. Затем Путин признался, что планировал поездку в Якутию, однако отложил её из-за нелётной погоды.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александра Мышляева
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