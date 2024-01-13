"Погода не может поменять планы президента": В Кремле анонсировали поездку Путина в Якутию

"Так же, как он (Путин. — Прим. Лайфа) в итоге приехал на Чукотку, я не сомневаюсь, что он в итоге ещё раз приедет в Якутск", — сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отрывок которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.