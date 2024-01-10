Путин впервые приехал на Чукотку с рабочей поездкой

Ранее он отмечал, что до сих пор побывал не во всех регионах страны и хотел бы посетить данный субъект. Это первая поездка Путина в 2024 году. За прошлый год российский лидер побывал в более чем 20 субъектах РФ, в том числе в новых регионах.