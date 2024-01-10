Путин впервые приехал на Чукотку с рабочей поездкой
Президент России Владимир Путин прилетел в Анадырь с рабочей поездкой. На Чукотку глава государства прибыл впервые.
Ранее он отмечал, что до сих пор побывал не во всех регионах страны и хотел бы посетить данный субъект. Это первая поездка Путина в 2024 году. За прошлый год российский лидер побывал в более чем 20 субъектах РФ, в том числе в новых регионах.
Ранее стало известно, что новогоднее обращение Владимира Путина смотрели 100% российских телезрителей. Примечательно, что среди граждан старше четырёх лет из городов с населением более 100 тысяч человек речь главы государства послушали более 46%.
ТАСС / Сергей Карпухин