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10 января, 06:05

Путин впервые приехал на Чукотку с рабочей поездкой

Президент России Владимир Путин прилетел в Анадырь с рабочей поездкой. На Чукотку глава государства прибыл впервые.

Ранее он отмечал, что до сих пор побывал не во всех регионах страны и хотел бы посетить данный субъект. Это первая поездка Путина в 2024 году. За прошлый год российский лидер побывал в более чем 20 субъектах РФ, в том числе в новых регионах.

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Ранее стало известно, что новогоднее обращение Владимира Путина смотрели 100% российских телезрителей. Примечательно, что среди граждан старше четырёх лет из городов с населением более 100 тысяч человек речь главы государства послушали более 46%.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Матвей Константинов
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