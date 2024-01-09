Новогоднее обращение Путина смотрели сто процентов телезрителей

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина смотрели сто процентов телезрителей. Примечательно, что среди жителей старше четырёх лет, проживающих в городах с населением 100 тысяч человек и более, обращение смотрели более 46%. Об этом рассказали в пресс-службе Mediascope.

Статистические данные основаны на количестве просмотров крупнейших отечественных телеканалов, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе. Согласно данным Mediascope, доля аудитории (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в % от всей телеаудитории), которая смотрела обращение Путина, составила 100% на всех телеканалах. А рейтинг (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в % от населения (в рамках выбранной целевой аудитории)) по всем телеканалам составил более 46,6 процента.

Основная часть телезрителей смотрела обращение главы государства на Первом канале (32,8%) и на телеканале "Россия-1" (24,7%).