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9 января, 13:55

Новогоднее обращение Путина смотрели сто процентов телезрителей

Mediascope: Новогоднее обращение Путина смотрели 100% телезрителей

Глава государства Владимир Путин во время выступления с новогодним обращением к россиянам. Обложка © Kremlin.ru

Глава государства Владимир Путин во время выступления с новогодним обращением к россиянам. Обложка © Kremlin.ru

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина смотрели сто процентов телезрителей. Примечательно, что среди жителей старше четырёх лет, проживающих в городах с населением 100 тысяч человек и более, обращение смотрели более 46%. Об этом рассказали в пресс-службе Mediascope.

Статистические данные основаны на количестве просмотров крупнейших отечественных телеканалов, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе. Согласно данным Mediascope, доля аудитории (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в % от всей телеаудитории), которая смотрела обращение Путина, составила 100% на всех телеканалах. А рейтинг (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в % от населения (в рамках выбранной целевой аудитории)) по всем телеканалам составил более 46,6 процента.

Основная часть телезрителей смотрела обращение главы государства на Первом канале (32,8%) и на телеканале "Россия-1" (24,7%).

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Ранее Лайф писал, что в новогоднем обращении президент отдельно обратился к участникам специальной военной операции, назвав их героями. Он также подчеркнул, что в новом году россиянам предстоит идти вперёд, а также созидать будущее.

Ян Поланин
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