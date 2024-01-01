Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам

Глава государства Владимир Путин выступил из Кремля с традиционным новогодним обращением к гражданам страны. В своей речи президент отдельно обратился к участникам специальной военной операции, назвав их героями.

В ходе праздничного обращения Путин подчеркнул, что в новом году россиянам предстоит идти вперёд, а также созидать будущее. По его словам, в уходящем году вся Россия напряжённо трудилась, гордилась общими достижениями и радовалась успехам, а также отстаивала национальные интересы, свободу, безопасность и ценности, которые были и остаются нерушимой опорой.

Глава государства Владимир Путин выступил из Кремля с новогодним обращением к россиянам. Видео © LIFE

Главное, что объединяет и будет объединять граждан России, по мнению главы государства, это судьба Отечества, а также осознание значимости того исторического этапа, через который проходит наша страна.

"Мы остро, отчётливо осознаём, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах, в труде и в бою, в будни и праздники, проявляя самые главные черты народа России — солидарность, милосердие, стойкость", — подчеркнул Путин.

Отдельно российский лидер обратился к участникам специальной военной операции, военнослужащим и всем, кто находится на боевом посту, на переднем крае борьбы за правду и справедливость.

"Вы — наши герои, вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством, зная, что сейчас вы чувствуете любовь самых близких, самых дорогих, родных людей, мужчин, искреннюю поддержку миллионов граждан России, поддержку всего народа", — отметил глава государства.

Путин в своём обращении обратил внимание и на сплочённость россиян. Как отметил президент, граждане смогли доказать, что умеют решать самые сложные задачи и никогда не отступят, так как нет такой силы, способной разобщить граждан, заставить забыть память и веру отцов, а также остановить развитие России.