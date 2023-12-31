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"Наши сердца с теми, кто на фронте": Медведев поздравил россиян с наступающим, 2024 годом

Медведев назвал окончательный разгром неофашизма главной задачей в 2024 году

31 декабря, 13:08
Дмитрий Медведев. Обложка © t.me / Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Обложка © t.me / Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к россиянам с новогодним поздравлением, подчеркнув, что сегодня каждый из нас мысленно находится на фронте вместе с нашими военнослужащими, которые мужественно защищают Россию от неофашизма. Видеообращение появилось в телеграм-канале политика.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к россиянам с новогодним поздравлением. Видео © t.me / Дмитрий Медведев

"Наши мысли, наши сердца с теми, кто находится вместе со своими боевыми товарищами на фронте, с теми, кто плечом к плечу стоят в одном окопе, с кем идут в атаку, кому можно довериться в самой сложной ситуации. Нет ничего дороже настоящего боевого братства. Спасибо и низкий поклон всем, кто защищает нашу великую Родину", сказал Медведев.

Он добавил, что сейчас самая главная задача — это окончательный разгром неофашизма в наступающем году, победа над противниками России, которые пытаются возродить нацизм на нашей планете. Медведев добавил, что все мы в ответе за судьбу Родины — великой, сильной, процветающей страны.

Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением из Кремля
Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением из Кремля

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин направил новогоднее поздравление российскому лидеру Владимиру Путину. В тексте подчёркивается, что нестабильная международная обстановка не оказала влияния на отношения между РФ и Китаем в 2023 году.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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