Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом и рассказал об отношениях РФ и КНР

Нестабильная международная обстановка не оказала влияния на отношения между РФ и Китаем в 2023 году. Об этом в новогоднем поздравлении, направленном российскому лидеру Владимиру Путину, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

"В 2023 году в условиях столетия перемен и неспокойной международной и региональной ситуации отношения между Китаем и Россией всегда сохраняли здоровое и стабильное развитие и неуклонно двигались в правильном направлении", — цитирует его CCTV.