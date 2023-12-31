Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом и рассказал об отношениях РФ и КНР
Си Цзиньпин: Неспокойная международная обстановка не изменила отношения РФ и КНР
Нестабильная международная обстановка не оказала влияния на отношения между РФ и Китаем в 2023 году. Об этом в новогоднем поздравлении, направленном российскому лидеру Владимиру Путину, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.
"В 2023 году в условиях столетия перемен и неспокойной международной и региональной ситуации отношения между Китаем и Россией всегда сохраняли здоровое и стабильное развитие и неуклонно двигались в правильном направлении", — цитирует его CCTV.
По мнению Си Цзиньпина, за последние годы стратегическая координация между двумя странами стала более тесной. Он подчеркнул, что взаимовыгодное сотрудничество России и Китая приносит новые результаты.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что РФ и КНР с опережением довели торговлю стран до 200 миллиардов долларов. К слову, китайское информационное агентство Xinhua (Синьхуа) назвало визит китайского лидера в Россию одним из главных событий 2023 года.
Shutterstock