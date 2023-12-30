В Китае объявили визит Си Цзиньпина в Россию одним из главных событий 2023 года

Посещение председателем КНР Си Цзиньпином Российской Федерации с рабочим визитом, его встреча с лидером США Джо Байденом на саммите АТЭС в Сан-Франциско, проведение первого саммита "Китай – Центральная Азия", а также встреча лидеров БРИКС в ЮАР и другие мероприятия с участием главы Китая признаны одними из важнейших событий истекающего 2023 года по версии агентства Xinhua.

"В настоящее время мощь развивающихся стран постоянно растёт, коллективный подъём глобального Юга стал необратимой тенденцией", — пишет агентство, отметив, что "стремление к единству, координации и совместному развитию никогда не было так сильно".

Также в тексте говорится о том, что мировая экономика столкнулась с множеством испытаний, которые затрудняют процесс её восстановления. Среди этих причин выделили непрекращающуюся агрессивную политику Федеральной резервной системы США, которая продолжает наращивать процентные ставки, тем самым повышая риски для американских и европейских банковских сфер, приводя к ухудшению ликвидности в глобальных масштабах и росту угрозы дефолта в странах с формирующимися рынками. При этом США по-прежнему с большой настойчивостью "продвигают протекционистскую промышленную политику, приводя к дестабилизации в международном производстве и цепочках поставок.

"Политизируя и превращая экономические и торговые вопросы в оружие, Соединённые Штаты и некоторые другие западные страны разрушают глобальные рынки и усугубляют тяжёлое экономическое положение в мире", — утверждает Xinhua.

В статье выделили "затянувшийся украинский кризис" и военную операцию Израиля в секторе Газа. Оба конфликта, вместе с рядом прочих "горячих точек", свидетельствуют о повсеместном росте турбулентности в мире.

Помимо вышеперечисленного из сферы политики и международных отношений, китайское агенство выделило и ряд тенденций другого характера. Среди таковых — масштабное распространение искусственного интеллекта, непрекращающиеся изменения климата, создающие риски для устойчивости глобального развития и прочее.