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20 декабря, 17:52

Си Цзиньпин раскрыл Байдену планы воссоединения Китая с Тайванем, узнали СМИ

NBC: Си Цзиньпин рассказал Байдену о планах воссоединить Тайвань с Китаем

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал президенту США Джо Байдену о плане воссоединения Тайваня с остальным Китаем. Как сообщает NBC со ссылкой на трёх американских чиновников, это произошло на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

По данным источника, Пекин намерен вернуть контроль над островом мирным путём, а не силой. Утверждается, что Си Цзиньпин в беседе с Байденом опроверг сообщения о планах по захвату Тайваня в 2025-м или 2027 году. Также китайский лидер в ходе переговоров с американским коллегой выразил обеспокоенность в связи с предстоящими в 2024 году выборами президента Тайваня, Байден в ответ призвал уважать избирательные процессы.

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Ранее представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что материковый Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не допустит сепаратистской деятельности, связанной с темой независимости острова. Суверенитет острова означает войну, подчеркнул политик.

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ТАСС / AP / Alex Brandon

Никита Никонов
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