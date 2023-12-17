Регион

Уведомления отключены

17 декабря, 05:20

На Украине рассказали, где и когда случится следующий "майдан"

Политолог Золотарёв: На Тайване после выборов случится антикитайский "майдан"

Победа прокитайской партии на ближайших выборах на Тайване может привести к антикитайскому "майдану". Таким мнением в эфире YouTube-канала главы Украинского института политики Руслана Бортника поделился украинский политолог Андрей Золотарёв. Произойдёт это, по его словам, уже в январе.

"Вот-вот может в январе начаться вокруг Тайваня, где на выборах могут победить прокитайские прокси. <...> Там могут начаться события — "майдан" тайваньский", — предупредил эксперт.

По словам Золотарёва, Штаты уже не в состоянии вести игру на несколько сторон, поддерживая одновременно больше одного конфликта. Он добавил, что Вашингтон утратил роль политического лидера мира.

В ЕС выступили против независимости Тайваня

В ЕС выступили против независимости Тайваня

Ранее в Белом доме заявили, что отказываются поддерживать независимость Тайваня даже на фоне предстоящих в регионе выборов. Тем временем представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете Китая Чэня Биньхуа подчеркнул, что независимость Тайваня означает войну.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Китай
  • тайвань
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров