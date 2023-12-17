На Украине рассказали, где и когда случится следующий "майдан"

Победа прокитайской партии на ближайших выборах на Тайване может привести к антикитайскому "майдану". Таким мнением в эфире YouTube-канала главы Украинского института политики Руслана Бортника поделился украинский политолог Андрей Золотарёв. Произойдёт это, по его словам, уже в январе.

"Вот-вот может в январе начаться вокруг Тайваня, где на выборах могут победить прокитайские прокси. <...> Там могут начаться события — "майдан" тайваньский", — предупредил эксперт.

По словам Золотарёва, Штаты уже не в состоянии вести игру на несколько сторон, поддерживая одновременно больше одного конфликта. Он добавил, что Вашингтон утратил роль политического лидера мира.