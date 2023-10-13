В ЕС выступили против независимости Тайваня
Боррель: ЕС выступает против признания Тайваня, но за связи с ним
Евросоюз выступает против признания независимости Тайваня, но за связи с этим регионом. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он назвал вопрос мятежного острова важным в области безопасности отношений ЕС и КНР.
"Наша позиция ясна: никакого признания Тайваня в качестве независимого государства; нет запугиванию, принуждению и провокациям с любой стороны; нет применению силы; да двусторонним связям с Тайванем, которые не подразумевают какого-либо политического признания [острова] в качестве независимой страны", — сказал дипломат в интервью South China Morning Post.
Кроме того, Боррель выступил за урегулирование напряжённости путём содержательного и открытого диалога.
При этом ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил, что воссоединение Китая с Тайванем неизбежно и помешать этому не сможет никакая сила.
ТАСС / EPA / RITCHIE B. TONGO