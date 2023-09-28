Си Цзиньпин назвал неизбежным воссоединение Китая с Тайванем
Си Цзиньпин: Никакая сила не сможет помешать воссоединению Китая с Тайванем
Воссоединение Китая с Тайванем неизбежно, и помешать этому не сможет никакая сила. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приёме по случаю 74-й годовщины основания республики.
"Мы должны придерживаться принципа "одного Китая" и Консенсуса 1992 года", — отметил китайский лидер.
По словам Си Цзиньпина, в частности, следует укреплять отношения между материковой и островной частью КНР, а также интегрированно развивать оба берега Тайваньского пролива. Кроме того, важно защищать интересы китайского народа и продвигать его благополучие, добавил он.
Ранее сообщалось, что в Китае пригрозили США, выделившим военную помощь Тайваню. По данным газеты Global Times, Пекин не исключает возможности применения силы для противодействия иностранному вмешательству.