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28 сентября, 17:31

Си Цзиньпин назвал неизбежным воссоединение Китая с Тайванем

Си Цзиньпин: Никакая сила не сможет помешать воссоединению Китая с Тайванем

Воссоединение Китая с Тайванем неизбежно, и помешать этому не сможет никакая сила. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приёме по случаю 74-й годовщины основания республики.

"Мы должны придерживаться принципа "одного Китая" и Консенсуса 1992 года", — отметил китайский лидер.

По словам Си Цзиньпина, в частности, следует укреплять отношения между материковой и островной частью КНР, а также интегрированно развивать оба берега Тайваньского пролива. Кроме того, важно защищать интересы китайского народа и продвигать его благополучие, добавил он.

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Ранее сообщалось, что в Китае пригрозили США, выделившим военную помощь Тайваню. По данным газеты Global Times, Пекин не исключает возможности применения силы для противодействия иностранному вмешательству.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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