Си Цзиньпин назвал неизбежным воссоединение Китая с Тайванем

Воссоединение Китая с Тайванем неизбежно, и помешать этому не сможет никакая сила. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приёме по случаю 74-й годовщины основания республики.

"Мы должны придерживаться принципа "одного Китая" и Консенсуса 1992 года", — отметил китайский лидер.

По словам Си Цзиньпина, в частности, следует укреплять отношения между материковой и островной частью КНР, а также интегрированно развивать оба берега Тайваньского пролива. Кроме того, важно защищать интересы китайского народа и продвигать его благополучие, добавил он.