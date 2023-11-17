США отказались поддерживать независимость Тайваня

США всё ещё не поддерживают независимость Тайваня, в том числе на фоне грядущих на острове выборов. Об этом заявила старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран.

"Мы снова совершенно чётко заявляем, что наша долгосрочная позиция заключается в том, что мы не поддерживаем независимость Тайваня, что важно поддерживать мир, стабильность и статус-кво по обе стороны пролива", — сказала Беран на брифинге.

Она добавила, что политика Вашингтона не изменилась и США продолжат фокусироваться на ней по мере приближения к выборам на острове. Также, по словам Беран, президент Соединённых Штатов Джо Байден чётко дал понять, что Штаты придерживаются политики "одного Китая". При этом он назвал абсолютно неприемлемой военную активность КНР вблизи берегов Тайваня, в том числе "связанную с выборами".

На Тайване с 1949 года существует собственная администрация. Тогда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, которые проиграли в Гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. В следующем году на Тайване состоятся президентские выборы.