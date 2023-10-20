Тайвань зафиксировал у своих берегов 26 самолётов и беспилотников Китая

Авиация Народно-освободительной армии Китая за минувшие сутки неоднократно приближалась к воздушному пространству Тайваня. Так, аппаратура островной республики зафиксировала 26 самолётов и дронов ВС КНР, сообщили в оборонном ведомстве государства.

Самыми дерзкими оказались 18 летательных аппаратов, среди которых радиолокаторы Тайваня распознали восемь истребителей J-16, тройку Су-30 и пару J-10. Компанию им составили самолёты радиоэлектронной разведки и борьбы Y-9 и Y-8, а также противолодочная модификация Y-8. Сопровождали пилотируемую авиацию дроны BZK-005 и CH-4. Перечисленная техника пересекла срединную линию Тайваньского пролива или зашла в опознавательную зону ПВО острова.