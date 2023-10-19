Тайвань зафиксировал вторжение 13 истребителей и БПЛА Китая
Около 13 самолётов и БПЛА Китая вошли в зону ПВО Тайваня
Минобороны Тайваня заявило, что порядка 13 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО острова. Среди них истребители, говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства.
"Утром 19 октября были обнаружены летательные аппараты НОАК, в том числе истребители J-10, J-16, Су-30, самолёты Y-8 и Y-9, а также беспилотные летательные аппараты. Из них 13 воздушных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и зашли в опознавательную зону ПВО в центральной, северной и юго-западной частях острова", — отметили в Минобороны.
Самолёты и БПЛА провели совместное боевое патрулирование с кораблями КНР, уточнили в ведомстве. Армия Тайваня в ответ на действия Китая привлекла авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы к наблюдению за целями.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Белого дома Джо Байден поручил американскому правительству выделить Тайваню 345 миллиардов долларов. Однако такой шаг понравился далеко не всем. Представитель дипмиссии Китая Лю Пэнюй потребовал прекратить усиливать напряжение вокруг острова.
Wikipedia / Ministry of National Defense