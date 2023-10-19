Тайвань зафиксировал вторжение 13 истребителей и БПЛА Китая

Минобороны Тайваня заявило, что порядка 13 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО острова. Среди них истребители, говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства.

"Утром 19 октября были обнаружены летательные аппараты НОАК, в том числе истребители J-10, J-16, Су-30, самолёты Y-8 и Y-9, а также беспилотные летательные аппараты. Из них 13 воздушных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и зашли в опознавательную зону ПВО в центральной, северной и юго-западной частях острова", — отметили в Минобороны.

Самолёты и БПЛА провели совместное боевое патрулирование с кораблями КНР, уточнили в ведомстве. Армия Тайваня в ответ на действия Китая привлекла авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы к наблюдению за целями.