В Китае сделали громкое заявление о Тайване

Материковый Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не допустит сепаратистской деятельности, связанной с темой независимости острова. Об этом передаёт телевизионный канал CGTN со ссылкой на соответствующее заявление представителя канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэня Биньхуа.

Таким образом китайский политический деятель прокомментировал недавнее выступление членов Демократической прогрессивной партии Тайваня. Во время прошедшего мероприятия они утверждали, что у Пекина "нет графика" для военных действий на острове. Чэнь Биньхуа подчеркнул, что власти коммунистического Китая не потерпят и не проявят снисхождения в отношении так называемых "сил независимости Тайваня", если они начнут продвигать свою сепаратистскую деятельность.

"Я хочу подчеркнуть, что "независимость Тайваня" означает войну", — заявил представитель канцелярии по делам Тайваня.