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20 декабря, 06:38

Си Цзиньпин: В отношениях РФ и Китая заложен крепкий фундамент взаимодействия

Отношения России и Китая стоят на крепком фундаменте, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине. Политик отметил, что масштаб и качество этой основы растут.

"Укрепляются возможности противостоять рискам. Что полностью демонстрирует стрессоустойчивость и широкую перспективу взаимовыгодного сотрудничества двух стран", — добавил китайский лидер.

В свою очередь Мишустин указал на успехи в инвестиционной сфере: реализуются 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 триллионов рублей.

Как отметил Си Цзиньпин, сотрудничество РФ и Китая является их стратегическим выбором, основанным на фундаментальных интересах, а Пекин "поддерживает российский народ на выбранном им пути развития". По его словам, странам необходимо постоянно обогащать своё сотрудничество, углублять его в сферах экономики, торговли, энергетики и связи, а также совместно обеспечивать безопасность и стабильность цепочек поставок и производства.

По мнению председателя КНР, развитие и открытость Китая принесёт новые возможности другим странам, в том числе России. Кроме того, он считает, что запланированные Годы российско-китайской культуры должны укрепить фундамент передающейся из поколения в поколение дружбы наших народов.

"Обе стороны должны успешно провести Годы культуры Китая и России в ближайшие два года, больше планировать и больше проводить насыщенных и разнообразных мероприятий по гуманитарному и культурному обмену, укреплять фундамент общественного мнения дружбы между двумя странами", — отметил Си Цзиньпин.

Товарооборот РФ и КНР в 2023 году вырос на 26,7% и установил исторический рекорд

Товарооборот РФ и КНР в 2023 году вырос на 26,7% и установил исторический рекорд

Напомним, российская делегация прибыла в Китай 19 декабря. Михаил Мишустин уже успел встретиться с председателем Госсовета КНР Ли Цяном, после чего стороны подписали ряд документов. На переговорах с Си Цзиньпином премьер-министр России отметил, что товарооборот между нашими странами с опережением достиг 200 миллиардов долларов.

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government.ru

Матвей Константинов
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