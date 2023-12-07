Товарооборот РФ и КНР в 2023 году вырос на 26,7% и установил исторический рекорд

Товарооборот между Россией и Китаем за январь – ноябрь 2023 года составил рекордные 218,17 миллиарда долларов (+26,7%) — цель, поставленная главами государств на 2024 год, уже достигнута. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Согласно статистике, за 11 прошедших месяцев Китай экспортировал в Россию товаров на 100,33 миллиарда долларов (+50,2%). Импорт из России составил 117,84 миллиарда долларов (+11,8%). Основными статьями ввоза стали нефть, природный газ, уголь, медь и медная руда, топливо, древесина, морепродукты, сельскохозяйственная продукция. РФ импортирует из КНР смартфоны, различное оборудование, автомобили, компьютеры, кондиционеры, игрушки, обувь и многие другие товары.