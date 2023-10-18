Путин: Россия находится на втором месте по товарообороту с Китаем
На мировой арене Россия находится на шестом месте по товарообороту с Китаем. Однако если не считать дальневосточные страны, то РФ занимает второе место после США. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Путин рассказал, что с соседними странами у любой страны всегда больше торговый оборот, поэтому РФ стоит на шестой позиции. Однако если формально подойти к рассмотрению этого вопроса и не учитывать Гонконг и другие китайские территории, то Россия на втором месте, заявил президент.
"Из нерегиональных стран мы по сути занимаем второе место в торговле с Китаем после Соединённых Штатов, обогнав уже по этому показателю Федеративную Республику Германия", — добавил президент РФ.
Ранее Путин заявил, что Россия совместно с партнёрами работает над железнодорожными маршрутами из Сибири в Монголию, Китай, а также в индо- и тихоокеанские порты. Об этом президент сообщил в ходе выступления на форуме "Один пояс — один путь".
LIFE / Павел Баранов