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18 октября, 10:28

Путин: Россия находится на втором месте по товарообороту с Китаем

На мировой арене Россия находится на шестом месте по товарообороту с Китаем. Однако если не считать дальневосточные страны, то РФ занимает второе место после США. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Путин рассказал, что с соседними странами у любой страны всегда больше торговый оборот, поэтому РФ стоит на шестой позиции. Однако если формально подойти к рассмотрению этого вопроса и не учитывать Гонконг и другие китайские территории, то Россия на втором месте, заявил президент.

"Из нерегиональных стран мы по сути занимаем второе место в торговле с Китаем после Соединённых Штатов, обогнав уже по этому показателю Федеративную Республику Германия", добавил президент РФ.

Путин отметил стремление России и Китая к равноправному сотрудничеству

Путин отметил стремление России и Китая к равноправному сотрудничеству

Ранее Путин заявил, что Россия совместно с партнёрами работает над железнодорожными маршрутами из Сибири в Монголию, Китай, а также в индо- и тихоокеанские порты. Об этом президент сообщил в ходе выступления на форуме "Один пояс — один путь".

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LIFE / Павел Баранов

Александра Мышляева
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