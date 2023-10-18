Путин рассказал о масштабных работах над новыми железнодорожными магистралями

Россия совместно с партнёрами работает над железнодорожными маршрутами из Сибири в Монголию, Китай, а также в индо- и тихоокеанские порты. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Один пояс, один путь".

"Работаем с зарубежными партнёрами над прокладкой железнодорожных маршрутов из Центральной Сибири в южном направлении — в сторону Китая, Монголии, портов Индийского и Тихого океанов", — сказал он.

Глава государства рассказал своим коллегам и о других проектах по развитию российской транспортной инфраструктуры. Так, в европейской части РФ формируется международный коридор Север-Юг, который свяжет балтийские и арктические порты РФ с гаванями Персидского залива и Индийского океана.

Другой коридор будет пролегать через Урал и Сибирь. По словам президента, его ключевыми элементами станут модернизация центральной части Транссибирской магистрали, в том числе Западно-Сибирской железной дороги. География работ охватит Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую, Томскую области и Алтайский край.

Кроме того, Путин рассказал о строительстве Северного широтного хода — железнодорожной ветки, которая выйдет к российским портам Северного ледовитого океана и полуострова Ямал — а также Северо-Сибирской железнодорожной магистрали от Ханты-Мансийского автономного округа до Транссиба и Байкало-Амурской дороги.

Другой путь свяжет Арктический регион и юг страны. Президент пояснил, что он будет создан на Дальнем Востоке, а его элементы уже формируются: железнодорожная ветка от Байкало-Амурской магистрали в Якутию, мосты через Лену и Амур, Тихоокеанская железная дорога, а также модернизированные автомобильные трассы и глубоководные терминалы в восточной части Северного морского пути.

"Все эти транспортные коридоры с севера на юг в европейской части России, в Сибири, на Дальнем Востоке открывают возможность напрямую соединить, интегрировать Северный морской путь с крупными логистическими узлами на юге нашего континента, на побережье Индийского и Тихого океанов", — заключил российский лидер.