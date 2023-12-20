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20 декабря, 04:26

Си Цзиньпин: РФ и КНР с опережением довели торговлю стран до $200 млрд

<p>Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов</p>

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Принятая пять лет назад задача довести объём товарооборота между Россией и Китаем до 200 миллиардов долларов выполнена с опережением. Об этом сообщил на переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин.

К концу 2023 года объём двусторонней торговли вырос до 218,28 миллиарда долларов. По словам китайского лидера, это говорит о позитивной динамике сотрудничества двух стран.

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Ранее сообщалось, что товарооборот РФ и КНР в 2023 году вырос на 26,7% и установил исторический рекорд. Согласно статистике, за 11 прошедших месяцев Китай экспортировал в Россию товаров на 100,33 миллиарда долларов (+50,2%). Импорт из России составил 117,84 миллиарда долларов (+11,8%).

Лариса Сафронова
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