Си Цзиньпин: РФ и КНР с опережением довели торговлю стран до $200 млрд

Принятая пять лет назад задача довести объём товарооборота между Россией и Китаем до 200 миллиардов долларов выполнена с опережением. Об этом сообщил на переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин.

К концу 2023 года объём двусторонней торговли вырос до 218,28 миллиарда долларов. По словам китайского лидера, это говорит о позитивной динамике сотрудничества двух стран.