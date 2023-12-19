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19 декабря, 07:55

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Китае

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования китайскому коллеге Си Цзиньпину в связи с мощнейшим землетрясением, в результате которого погибли более сотни человек. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Уважаемый господин Председатель, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай", — говорится в телеграмме главы государства.

Российский лидер подчеркнул, что Москва разделяет скорбь всех потерявших своих родных и близких, а также выразил надежду, что пострадавшие в результате катастрофы в скорейшем времени пойдут на поправку.

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии

Как уже рассказывал Лайф, на северо-западе КНР произошло мощное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 6,2 были зафиксированы в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа. В результате природной катастрофы оказались повреждены почти пять тысяч домов, многие из них обрушились. Кроме того, есть жертвы среди населения. Сначала сообщалось о 86 погибших, однако позже их число выросло до 111, а теперь достигло 116 человек.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Майшев

Николь Вербер
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