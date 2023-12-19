Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Китае

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования китайскому коллеге Си Цзиньпину в связи с мощнейшим землетрясением, в результате которого погибли более сотни человек. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Уважаемый господин Председатель, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай", — говорится в телеграмме главы государства.