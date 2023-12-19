Регион

Уведомления отключены

19 декабря, 04:04

Число жертв землетрясения на северо-западе Китая выросло до 116 человек

<p>Разрушения в результате сильного землетрясения на северо-западе Китая. Обложка © <a href="https://english.news.cn/china/index.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Xinhua</a></p>

Разрушения в результате сильного землетрясения на северо-западе Китая. Обложка © Xinhua

Число погибших в результате сильного землетрясения на северо-западе КНР выросло до 116 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В провинции Ганьсу известно о 105 жертвах, 186 человек числятся с ранениями. В провинции Цинхай погибли 11 человек. Пострадали около 300 человек. В зоне разрушений развёрнуты масштабные спасательные работы, председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий.

Китайцы греются на улице после разрушительного землетрясения. Видео © X / 大紀元爆料平台

Напомним, подземные толчки были зафиксированы в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа. Их магнитуда составила 6,2. В результате обрушились здания, нарушено транспортное сообщение. Изначально сообщалось о 86 жертвах, позднее их число выросло до 111 человек.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Китай
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров