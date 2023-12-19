Число жертв землетрясения на северо-западе Китая выросло до 116 человек

Число погибших в результате сильного землетрясения на северо-западе КНР выросло до 116 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В провинции Ганьсу известно о 105 жертвах, 186 человек числятся с ранениями. В провинции Цинхай погибли 11 человек. Пострадали около 300 человек. В зоне разрушений развёрнуты масштабные спасательные работы, председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий.