В результате землетрясения на северо-западе Китая погибли 86 человек

Мощное землетрясение на северо-западе КНР унесло жизни 86 человек. Ещё около ста граждан Поднебесной получили различные ранения. Обновлённые данные озвучило Центральное телевидение Китая.

По сведениям журналистов, дома вблизи эпицентра подземных толчков разрушены. Все коммуникации, дороги, водоснабжение более непригодны к использованию.

"От землетрясения магнитудой 6,2 в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа погибли 86 человек, ещё 96 получили ранения", — сказано в сообщении.