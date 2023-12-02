На Филиппинах за два часа произошло 22 землетрясения магнитудой 5,0–7,7

На Филиппинах с 17:37 до 19:17 мск произошло подряд 22 землетрясения магнитудой от 5,0 до 7,7. Об этом сообщает Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs).

В соцсетях появляются видео, на которых запечатлён разгул стихии. На одном из роликов люди, которые в тот момент находились в ТЦ, пытаются спастись от летящих сверху обломков здания. Кого-то землетрясение настигло во время концерта — некоторые гости в панике убегают как можно дальше, а другие стараются удержаться на месте.