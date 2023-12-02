У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,5

Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировали рядом с побережьем Филиппин. Об этом сообщили представители Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По их данным, эпицентр подземных толчков располагался в 19 километрах к северо-востоку от муниципалитета Тагбина, в котором проживает порядка 10,6 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 63 километров. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет. Объявлена угроза цунами.