У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,5
Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировали рядом с побережьем Филиппин. Об этом сообщили представители Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
По их данным, эпицентр подземных толчков располагался в 19 километрах к северо-востоку от муниципалитета Тагбина, в котором проживает порядка 10,6 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 63 километров. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет. Объявлена угроза цунами.
А 17 ноября у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7. Тогда жертвами удара стихии стали не менее шести человек. Эпицентр находился в 60 километрах от 700-тысячного города Генерал-Сантос.
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