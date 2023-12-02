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2 декабря, 15:19

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,5

Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировали рядом с побережьем Филиппин. Об этом сообщили представители Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По их данным, эпицентр подземных толчков располагался в 19 километрах к северо-востоку от муниципалитета Тагбина, в котором проживает порядка 10,6 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 63 километров. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет. Объявлена угроза цунами.

А 17 ноября у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7. Тогда жертвами удара стихии стали не менее шести человек. Эпицентр находился в 60 километрах от 700-тысячного города Генерал-Сантос.

Магма под ногами: Лава вулкана пробила тоннель под городом в Исландии

Магма под ногами: Лава вулкана пробила тоннель под городом в Исландии

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Freepik / Wirestock

Наталья Исакова
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