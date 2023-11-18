Падающий потолок и ужас на лицах: Смертоносное землетрясение застало десятки филиппинцев в торговом центре

Мощное землетрясение у берегов Филиппин унесло жизни по меньшей мере шести человек, ещё двое числятся пропавшими без вести. Об этом со ссылкой на местную службу по борьбе со стихией сообщает агентство Reuters.

Землетрясение застало филиппинцев в торговом центре. Видео © X / Volcaholic

На запечатлённых очевидцами кадрах видно, что подземные толчки застали десятки филиппинцев в торговом центре. Колебания земной коры привели к обрушению части внутренних конструкций на посетителей, которые были вынуждены прятаться от падающего потолка за прилавками магазинов.