Падающий потолок и ужас на лицах: Смертоносное землетрясение застало десятки филиппинцев в торговом центре
Reuters: Жертвами землетрясения на Филиппинах стали не менее шести человек
Мощное землетрясение у берегов Филиппин унесло жизни по меньшей мере шести человек, ещё двое числятся пропавшими без вести. Об этом со ссылкой на местную службу по борьбе со стихией сообщает агентство Reuters.
Землетрясение застало филиппинцев в торговом центре. Видео © X / Volcaholic
На запечатлённых очевидцами кадрах видно, что подземные толчки застали десятки филиппинцев в торговом центре. Колебания земной коры привели к обрушению части внутренних конструкций на посетителей, которые были вынуждены прятаться от падающего потолка за прилавками магазинов.
Напомним, что землетрясение произошло у берегов Филиппин 17 ноября. По данным сейсмологов, магнитуда подземных толчков достигла значения 7. Эпицентр расположился всего в 60 километрах от 700-тысячного города Генерал-Сантос.
Flickr / Brian Lopez