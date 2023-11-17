Землетрясение магнитудой 7 произошло у побережья Филиппин

Землетрясение магнитудой 7 зафиксировали рядом с побережьем Филиппин. Очаг располагается на глубине 78 километров. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет. Об этом сообщили представители Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр подземных толчков зафиксирован в 60 километрах к югу от города Генерал-Сантос, в котором проживает почти 700 тысяч человек. Город расположен на острове Минданао.