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17 ноября, 09:04

Землетрясение магнитудой 7 произошло у побережья Филиппин

Землетрясение магнитудой 7 зафиксировали рядом с побережьем Филиппин. Очаг располагается на глубине 78 километров. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет. Об этом сообщили представители Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр подземных толчков зафиксирован в 60 километрах к югу от города Генерал-Сантос, в котором проживает почти 700 тысяч человек. Город расположен на острове Минданао.

В Исландии ввели режим ЧП из-за угрозы извержения вулкана и серии землетрясений

В Исландии ввели режим ЧП из-за угрозы извержения вулкана и серии землетрясений

Ранее Лайф писал, что в Бурятии вблизи посёлка Северомуйск зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4. Разрушений и пострадавших нет.

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Freepik / Wirestock

Ян Поланин
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