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13 ноября, 07:20

В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,4

В Бурятии вблизи посёлка Северомуйск зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4. Разрушений и пострадавших нет, местные жители землетрясения даже не почувствовали. Об этом сообщает региональное МЧС.

"В 12:06 (07:06 по Москве. — Прим. Лайфа) на территории Муйского района зарегистрировано сейсмособытие на 26 км северо-восточнее от населённого пункта Северомуйск. Магнитуда составила 4,4", указано в тексте.

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Ранее сообщалось, что в Исландии объявлено чрезвычайное положение на фоне возросшей вероятности извержения вулкана в регионе. Об этом говорит серия мощных землетрясений, которая привела в настоящий ужас жителей юго-западного полуострова Рейкьянес.

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Татьяна Миссуми
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