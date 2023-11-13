В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,4

В Бурятии вблизи посёлка Северомуйск зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4. Разрушений и пострадавших нет, местные жители землетрясения даже не почувствовали. Об этом сообщает региональное МЧС.

"В 12:06 (07:06 по Москве. — Прим. Лайфа) на территории Муйского района зарегистрировано сейсмособытие на 26 км северо-восточнее от населённого пункта Северомуйск. Магнитуда составила 4,4", — указано в тексте.