На Сицилии произошло очередное извержение вулкана Этна
La Sicilia: На Сицилии вновь извергнулся вулкан Этна
На острове Сицилия вновь зафиксировано извержение вулкана Этна. Об этом сообщила газета La Sicilia со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).
По информации издания, извержение произошло в юго-восточном кратере и сопровождалось "рёвом" из-за выхода на поверхность больших объёмов газа. Фонтан лавы поднялся на высоту около четырёх с половиной километров над уровнем моря, пепел оседает и на предгорные деревни севернее вулкана.
Извержение не отразится на работе международного аэропорта Катании Фонтанаросса. Специалисты продолжают наблюдать за вулканом с помощью сети камер наблюдения.
А ранее Лайф писал, что в Исландии объявлено чрезвычайное положение на фоне возросшей вероятности извержения вулкана в регионе. Об этом говорит серия мощных землетрясений, приведших в настоящий ужас жителей юго-западного полуострова Рейкьянес.
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