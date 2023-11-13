На Сицилии произошло очередное извержение вулкана Этна

На острове Сицилия вновь зафиксировано извержение вулкана Этна. Об этом сообщила газета La Sicilia со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).

По информации издания, извержение произошло в юго-восточном кратере и сопровождалось "рёвом" из-за выхода на поверхность больших объёмов газа. Фонтан лавы поднялся на высоту около четырёх с половиной километров над уровнем моря, пепел оседает и на предгорные деревни севернее вулкана.

Извержение не отразится на работе международного аэропорта Катании Фонтанаросса. Специалисты продолжают наблюдать за вулканом с помощью сети камер наблюдения.