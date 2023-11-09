Опасен для самолётов: Пепловый шлейф камчатского вулкана Шивелуч протянулся на 80 км

На Камчатке пепловый шлейф от вулкана Шивелуч протянулся на 80 километров. Об этом сообщают учёные из Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до трёх километров над уровнем моря протянулся на 80 км на восток-юго-восток от вулкана Шивелуч", — говорится в сообщении в телеграм-канале института.

Там добавили, что пепел опасен для местных авиаперевозок.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что на пути распространения шлейфа находятся посёлки Усть-Камчатск и Крутобереговое. В этих населённых пунктах не исключается выпадение незначительного количества пепла.

Также уточняется, что пепловый шлейф со склонов Шивелуча, который на сегодняшний день является самым северным действующим вулканом на Камчатке, подняло ветром.