Опасен для самолётов: Пепловый шлейф камчатского вулкана Шивелуч протянулся на 80 км
ИВиС ДВО РАН: Пепловый шлейф вулкана Шивелуч протянулся на 80 км
На вулкане Шивелуч из-за сильного ветра поднимается пепел с поверхности отложений пирокластического потока. Обложка © t.me / Шивелуч.LIVE
На Камчатке пепловый шлейф от вулкана Шивелуч протянулся на 80 километров. Об этом сообщают учёные из Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до трёх километров над уровнем моря протянулся на 80 км на восток-юго-восток от вулкана Шивелуч", — говорится в сообщении в телеграм-канале института.
Там добавили, что пепел опасен для местных авиаперевозок.
В ГУ МЧС по региону сообщили, что на пути распространения шлейфа находятся посёлки Усть-Камчатск и Крутобереговое. В этих населённых пунктах не исключается выпадение незначительного количества пепла.
Также уточняется, что пепловый шлейф со склонов Шивелуча, который на сегодняшний день является самым северным действующим вулканом на Камчатке, подняло ветром.
Ранее учёные из этого института сообщали, что извержение крупнейшего в Евразии вулкана Ключевская сопка на Камчатке завершилось 6 ноября. На тот момент из его кратера продолжали подниматься лишь пепловые шлейфы.