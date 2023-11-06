Камчатский вулкан Ключевской прекратил извержение

Извержение крупнейшего в Евразии вулкана Ключевская сопка на Камчатке завершилось. В настоящий момент из его кратера продолжают подниматься лишь пепловые шлейфы, рассказали в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Учёные подчеркнули, что авиационный цветовой код вулкана изменён на жёлтый. Ключевской всё еще опасен для воздушных перевозок, так как пепел может подняться на высоту до семи километров, сказано в сообщении в телеграм-канале.

"Горячий лавовый поток, лежащий в Апахончичском жёлобе, продолжает провоцировать обрушения старой пирокластики с его бортов, результатом которых являются пепловые шлейфы, поднимающиеся до 5,5 километра над уровнем моря и протягивающиеся на несколько сотен километров от вулкана", — уточнили в ИВиС.