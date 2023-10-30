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29 октября, 22:19

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту около 10 км

<p>Извержение вулкана Ключевская сопка (Ключевской). Обложка © t.me / <a href="https://t.me/kbgsras/2413" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН</a></p>

Извержение вулкана Ключевская сопка (Ключевской). Обложка © t.me / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевская сопка (Ключевской) выбросил столб пепла на высоту около 10 км над уровнем моря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевская сопка (Ключевской) выбросил столб пепла на высоту около 10 км над уровнем моря. Видео © YouTube / Геофизическая служба Камчатка

"Вулкан Ключевской. Пепловый столб поднимается на высоту десять километров над уровнем моря", — рассказали в пресс-службе.

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На прошлой неделе высочайший вулкан Евразии Ключевская сопка (Ключевской) на Камчатке произвёл выброс пепла, шлейф достиг высоты 6,5 километра. А ранее на Камчатке начал извергаться и вулкан Безымянный. Столб выброшенного пепла составил 11 километров.

Оксана Попова
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