Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту около 10 км
Извержение вулкана Ключевская сопка (Ключевской). Обложка © t.me / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН
Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевская сопка (Ключевской) выбросил столб пепла на высоту около 10 км над уровнем моря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.
Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевская сопка (Ключевской) выбросил столб пепла на высоту около 10 км над уровнем моря. Видео © YouTube / Геофизическая служба Камчатка
"Вулкан Ключевской. Пепловый столб поднимается на высоту десять километров над уровнем моря", — рассказали в пресс-службе.
На прошлой неделе высочайший вулкан Евразии Ключевская сопка (Ключевской) на Камчатке произвёл выброс пепла, шлейф достиг высоты 6,5 километра. А ранее на Камчатке начал извергаться и вулкан Безымянный. Столб выброшенного пепла составил 11 километров.