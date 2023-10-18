Сходят раскалённые лавины: На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

За последние сутки на вулкане Безымянный в Камчатском крае зафиксировано выдавливание вязкой лавы и резкое увеличение мощности теплового излучения, сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

"По спутниковым данным, за прошедшие сутки наблюдается резкое увеличение мощности теплового излучения на Безымянном вулкане. Наибольшие значения наблюдаются в районе купола. Это связано с активным процессом выжимания свежего лавового материала и сходом раскалённых лавин", — говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, вулкан уже выбросил столб пепла на высоту 11 километров над уровнем моря, на данный момент происходит пароксизмальное извержение. Пепловое облако размером 36 квадратных километров перемещается на северо-восток.

Как добавили в ГУ МЧС по Камчатскому краю, на его пути могут оказаться посёлки Ключи и Козыревск, а также село Майское Усть-Камчатского района, где возможно выпадение вулканических частиц.

Как рассказала РИА "Новости" руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольга Гирина, исполину присвоен красный код опасности для авиации. Дело в том, что вулканические частицы представляют серьёзную опасность для любых воздушных судов. Всем службам, чья авиация на данный момент находится в небе над Камчаткой, передано оперативное предупреждение.