Туристов призвали не подходить к вулкану Безымянный на Камчатке из-за возможного извержения

Туристам и местным жителям запретили приближаться к вулкану Безымянный в Усть-Камчатском районе из-за большой вероятности извержения. Об этом сообщили в Управлении МЧС России по Камчатскому краю.

"Ожидается сильное эксплозивное извержение вулкана Безымянный со сходом пирокластического потока и возможным выпадением пепла в населённых пунктах Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского районов", — говорится в тексте.

Опасность извержения будет сохраняться в ближайшие дни, добавили в ведомстве. Там напомнили, что пепел в воздухе может вызывать проблемы с дыханием, повреждать двигатели машины, а также ухудшать видимость на дорогах. В настоящий момент в районе горы нет ни одной зарегистрированной туристической группы, уточнили в МЧС.