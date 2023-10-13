Туристов призвали не подходить к вулкану Безымянный на Камчатке из-за возможного извержения
МЧС: В ближайшее время ожидается извержение камчатского вулкана Безымянный
Туристам и местным жителям запретили приближаться к вулкану Безымянный в Усть-Камчатском районе из-за большой вероятности извержения. Об этом сообщили в Управлении МЧС России по Камчатскому краю.
"Ожидается сильное эксплозивное извержение вулкана Безымянный со сходом пирокластического потока и возможным выпадением пепла в населённых пунктах Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского районов", — говорится в тексте.
Опасность извержения будет сохраняться в ближайшие дни, добавили в ведомстве. Там напомнили, что пепел в воздухе может вызывать проблемы с дыханием, повреждать двигатели машины, а также ухудшать видимость на дорогах. В настоящий момент в районе горы нет ни одной зарегистрированной туристической группы, уточнили в МЧС.
Ранее в РАН показали, как извергается Ключевская сопка на Камчатке. Сначала произошёл вынос "вулканических бомб" на высоту до 300–400 метров над кратером, а потом раскалённая лавина сошла на южный склон горы.
ТАСС / Игорь Вайнштейн