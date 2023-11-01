"Грядёт возмездие!": Ясновидящая сочла страшным предзнаменованием извержение вулкана на Камчатке

Экстрасенс Аделина Блэкмун предупредила, что извержения не происходят просто так, в этом должен быть какой-то знак. Так она прокомментировала Лайфу пробуждение камчатского вулкана Ключевская сопка.

Выброс пепла из вулкана Ключевская сопка. Видео © VK / Мир на ладони

"Извергая в надземный мир лаву и пепел, вулкан несёт тем самым возмездие и напоминание о том, как важно быть справедливыми. Любая активность вулкана — предупреждение, которое нельзя игнорировать из-за огромной разрушительной силы вулканического извержения", — объяснила она.

Сегодня вулкан выбросил только пепел, а значит, у людей ещё есть шанс остановиться и подумать о том, что они делают, продолжила ясновидящая. По её словам, в такие моменты надо обратиться вглубь себя и понять, что именно вы делали неправильно, проявить больше заботы о близких. И это относится не только к тем людям, которые живут вблизи вулкана, но и ко всему человечеству, добавила экстрасенс.

"Если мы не одумаемся, и стихия огня всё же вырвется наружу, она причинит очень много бед", — заключила Блэкмун.