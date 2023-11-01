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1 ноября, 09:13

Жижа и месиво: Очевидцы сняли, во что превратила камчатские трассы активность Ключевского вулкана

Активность Ключевского вулкана вызвала сход селя на трассы на Камчатке

Жители Камчатки столкнулись с суровыми последствиями выброса пепла с Ключевской сопки — самого высокого активного вулкана в Евразии. Извержение спровоцировало сход селей, из-за которых в регионе размыло дороги, а местами грязевыми потоками разрушается асфальт. В некоторых местах проехать на легковом автомобиле уже практически невозможно, говорят очевидцы.

Очевидцы показали, во что превратила камчатские трассы активность Ключевского вулкана. Видео © Телеканал "Звезда"

В региональном ГУ МЧС РФ сообщили, что в настоящий момент полностью перекрыт для всех видов транспорта участок трассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск (с 153-го по 187-й километр). Телеканал "Звезда" сообщает, что вулкан сейчас всё ещё выбрасывает огромные столбы пепла и в любой момент может произойти выброс высотой до 12 тысяч метров.

Мрачная красота: Извержение вулкана на Камчатке превратило тайгу в чёрную пустыню

Мрачная красота: Извержение вулкана на Камчатке превратило тайгу в чёрную пустыню

Напомним, очередное извержение Ключевской сопки началось ещё 22 июня, просто не такое активное. Своими выбросами исполин изменил облик прилегающей тайги, превратив густой лес в выжженную и покрытую плотным слоем пепла пустыню. Вулкану присвоили красный код опасности для авиации. Выбросы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря (эшелон, используемый самолётами) возможны в любое время.

Обложка ©

Телеканал "Звезда"

Марина Калегина
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