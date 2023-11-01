Жижа и месиво: Очевидцы сняли, во что превратила камчатские трассы активность Ключевского вулкана
Активность Ключевского вулкана вызвала сход селя на трассы на Камчатке
Жители Камчатки столкнулись с суровыми последствиями выброса пепла с Ключевской сопки — самого высокого активного вулкана в Евразии. Извержение спровоцировало сход селей, из-за которых в регионе размыло дороги, а местами грязевыми потоками разрушается асфальт. В некоторых местах проехать на легковом автомобиле уже практически невозможно, говорят очевидцы.
Очевидцы показали, во что превратила камчатские трассы активность Ключевского вулкана. Видео © Телеканал "Звезда"
В региональном ГУ МЧС РФ сообщили, что в настоящий момент полностью перекрыт для всех видов транспорта участок трассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск (с 153-го по 187-й километр). Телеканал "Звезда" сообщает, что вулкан сейчас всё ещё выбрасывает огромные столбы пепла и в любой момент может произойти выброс высотой до 12 тысяч метров.
Напомним, очередное извержение Ключевской сопки началось ещё 22 июня, просто не такое активное. Своими выбросами исполин изменил облик прилегающей тайги, превратив густой лес в выжженную и покрытую плотным слоем пепла пустыню. Вулкану присвоили красный код опасности для авиации. Выбросы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря (эшелон, используемый самолётами) возможны в любое время.