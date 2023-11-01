Камчатский вулкан Ключевской вновь выбросил десятикилометровый столб пепла

Утром в среду, 1 ноября, вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Пепловых осадков в населённых пунктах пока не зарегистрировано, но шлейф движется в юго-восточном направлении — в сторону Тихого океана. На его пути — в селе Никольское Алеутского муниципального округа — возможно выпадение незначительного количества пепла.