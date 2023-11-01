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31 октября, 22:40

Камчатский вулкан Ключевской вновь выбросил десятикилометровый столб пепла

Утром в среду, 1 ноября, вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Пепловых осадков в населённых пунктах пока не зарегистрировано, но шлейф движется в юго-восточном направлении — в сторону Тихого океана. На его пути — в селе Никольское Алеутского муниципального округа — возможно выпадение незначительного количества пепла.

Мрачная красота: Извержение вулкана на Камчатке превратило тайгу в чёрную пустыню

Мрачная красота: Извержение вулкана на Камчатке превратило тайгу в чёрную пустыню

Напомним, очередное извержение Ключевской сопки началось 22 июня. Своими выбросами исполин изменил облик прилегающей тайги, превратив густой лес в выжженную и покрытую плотным слоем пепла пустыню. Вулкану присвоили красный код опасности для авиации. Выбросы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря — эшелон, используемый самолётами, — возможны в любое время.

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ТАСС / Елена Верещака

Лариса Сафронова
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