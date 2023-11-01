Камчатский вулкан Ключевской вновь выбросил десятикилометровый столб пепла
Утром в среду, 1 ноября, вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Пепловых осадков в населённых пунктах пока не зарегистрировано, но шлейф движется в юго-восточном направлении — в сторону Тихого океана. На его пути — в селе Никольское Алеутского муниципального округа — возможно выпадение незначительного количества пепла.
Напомним, очередное извержение Ключевской сопки началось 22 июня. Своими выбросами исполин изменил облик прилегающей тайги, превратив густой лес в выжженную и покрытую плотным слоем пепла пустыню. Вулкану присвоили красный код опасности для авиации. Выбросы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря — эшелон, используемый самолётами, — возможны в любое время.
ТАСС / Елена Верещака