Грязекаменные потоки из-за извержения Ключевского перемывают дороги на Камчатке

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке спровоцировало сход грязекаменных потоков, которые могут перекрыть автодорогу Мильково – Козыревск в Усть-Камчатском районе. Об этом сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Озеров.

Институт информирует в телеграм-канале, что поток лавы разрушает ледник Богдановича — и грязекаменные потоки образуются в направлении к западу от вулкана. Другой лавовый поток ранее вызвал грязекаменный сход по рекам Крутенькая и Кергурич до реки Камчатки — в результате размыло дорогу восточнее посёлка Ключи.

Извержение вулкана Ключевской с камеры. Видео © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

"Пароксизмальная стадия извержения Ключевского длится обычно около восьми часов. Потому высока вероятность того, что в ближайшие часы активность вулкана снизится", — цитирует пресс-служба учреждения слова директора.

О вероятном сходе грязекаменных потоков накануне были предупреждены местные власти и МЧС. Администрация района отменила занятия в образовательных учреждениях. Извержению присвоен красный код авиационной опасности.