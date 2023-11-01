Грязекаменные потоки из-за извержения Ключевского перемывают дороги на Камчатке
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке спровоцировало сход грязекаменных потоков, которые могут перекрыть автодорогу Мильково – Козыревск в Усть-Камчатском районе. Об этом сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Озеров.
Институт информирует в телеграм-канале, что поток лавы разрушает ледник Богдановича — и грязекаменные потоки образуются в направлении к западу от вулкана. Другой лавовый поток ранее вызвал грязекаменный сход по рекам Крутенькая и Кергурич до реки Камчатки — в результате размыло дорогу восточнее посёлка Ключи.
Извержение вулкана Ключевской с камеры. Видео © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН
"Пароксизмальная стадия извержения Ключевского длится обычно около восьми часов. Потому высока вероятность того, что в ближайшие часы активность вулкана снизится", — цитирует пресс-служба учреждения слова директора.
О вероятном сходе грязекаменных потоков накануне были предупреждены местные власти и МЧС. Администрация района отменила занятия в образовательных учреждениях. Извержению присвоен красный код авиационной опасности.
Напомним, очередное извержение Ключевской сопки началось 22 июня. В результате последних выбросов вулкана пепел поднялся на высоту до 14 километров. Лайф публиковал кадры мощного извержения.
Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН