Опубликованы кадры мощного извержения высочайшего вулкана Евразии на Камчатке

Расположенный на Камчатке вулкан Ключевская сопка продолжает извергаться, обновляя собственные рекорды. Так, в результате последних выбросов пепел поднялся на высоту до 14 километров. Об этом сообщили учёные Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Кульминация извержения вулкана Ключевской: пепловая туча поднимается до 13–14 километров над уровнем моря", — отметили специалисты.

Выброс гигантских столбов пепла из высочайшего вулкана Евразии запечатлели камеры. На опубликованных кадрах видно, как пыль плотным облаком заволакивает небо, устремляясь вслед за воздушными потоками.

Извержение вулкана Ключевской. Видео © t.me / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН