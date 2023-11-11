В Исландии ввели режим ЧП из-за угрозы извержения вулкана и серии землетрясений

В Исландии объявлено чрезвычайное положение на фоне возросшей вероятности извержения вулкана в регионе. Об этом говорит серия мощных землетрясений, которая привела в настоящий ужас жителей юго-западного полуострова Рейкьянес, сообщает The Guardian.

"[Объявлено] чрезвычайное положение из-за сильного землетрясения в Сундхнюкагигаре, к северу от Гриндавика", — приводит газета сообщение Департамента гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями страны.

Как информируют представители исландского Метеорологического бюро (IMO), извержение может быть зафиксировано уже скоро, всего через несколько дней.

Вчера днём в Рейкьявике наблюдались подземные толчки, самый сильный — с магнитудой 5,2 — был зафиксирован к северу от поселения Гриндавик.