В Исландии ввели режим ЧП из-за угрозы извержения вулкана и серии землетрясений
В Исландии объявлено чрезвычайное положение на фоне возросшей вероятности извержения вулкана в регионе. Об этом говорит серия мощных землетрясений, которая привела в настоящий ужас жителей юго-западного полуострова Рейкьянес, сообщает The Guardian.
"[Объявлено] чрезвычайное положение из-за сильного землетрясения в Сундхнюкагигаре, к северу от Гриндавика", — приводит газета сообщение Департамента гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями страны.
Как информируют представители исландского Метеорологического бюро (IMO), извержение может быть зафиксировано уже скоро, всего через несколько дней.
Вчера днём в Рейкьявике наблюдались подземные толчки, самый сильный — с магнитудой 5,2 — был зафиксирован к северу от поселения Гриндавик.
А ранее Лайф рассказывал, что крупнейший в Евразии вулкан Ключевская сопка, наоборот, прекратил своё извержение, в результате чего авиационный цветовой код был изменён на жёлтый. При этом горячий лавовый поток до сих пор продолжает провоцировать обрушения старой пирокластики с его бортов, из-за чего являются пепловые шлейфы. Они поднимаются на высоту до 5,5 километра над уровнем моря и протягиваются на несколько сотен километров от вулкана.
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