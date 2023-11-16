Магма под ногами: Лава вулкана пробила тоннель под городом в Исландии Жилые дома уже начали проседать из-за поднимающейся кверху магмы. По мнению сейсмологов, маленький уютный городок в любой момент может постичь участь Везувия. 15 ноября, 22:44 Обложка © Shutterstock

Вот что показывали спутники ещё в конце октября 2023 года. На этом снимке зафиксированы вертикальные смещения земных недр за 12 дней. Красный цвет, как нетрудно догадаться, означает поднятие.

Вертикальные смещения земных недр на полуострове Рейкьянес с 19 по 31 октября 2023 года. Фото © En.vedur

Это исландский полуостров Рейкьянес. Вообще, в этих местах проходит граница Североамериканской и Евразийской тектонических плит, но до недавних пор местных жителей это мало беспокоило. Довольно далеко от красного пятна находится вулкан с очень трудно произносимым названием Фаградальсфьялль, в переводе это что-то вроде "прекрасной горной долины". Он молчал больше восьми веков и вдруг в 2021 году оказался очень даже действующим. С тех самых пор на полуострове не утихает сейсмическая активность.

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Сейчас магма поднимается в стороне от вулкана, но дело в том, что "прекрасная долина" — это целый вулканический регион, где под землёй передвигаются массы раскалённого вещества. Так вот, внизу под красным пятном находится небольшой рыбацкий городок Гриндавик, там живёт около 2800 человек. В минувшую субботу, 11 ноября 2023 года, там началась экстренная эвакуация. А на следующий день сообщили, что прямо посреди города образовалась воронка метровой глубины. По опубликованным данным, в зоне этого проседания — школа и как минимум несколько жилых домов. Вулканолог из Исландского университета Торвальдур Тордарсон объяснил, что так происходит, когда магма поднимается очень близко к поверхности. По его мнению, она может находиться на глубине всего нескольких десятков метров.

Подземные толчки на Рейкьянесе начались 25 октября. За первые трое суток их зафиксировали в количестве порядка семи тысяч, самые сильные были магнитудой 4,5 и 3,9. Сначала они происходили на пятикилометровой глубине, позже в оценках уже фигурировали от четырёх до трёх километров. 10 ноября ситуация ещё больше обострилась — очаги землетрясений резко сместились югу, в Гриндавик. Теперь вулканологи опасаются, что магма вырвется наружу прямо посреди города. По мнению учёных, под ним образовался примерно 15-километровый магматический тоннель. 11 ноября предполагалось, что он проходил на глубине примерно 800 метров. Где именно он проходит, определить трудно, но примерное направление его распространения обозначили на этой карте красной линией.

Примерное местоположение магматического тоннеля, который образовался под исландским городом Гриндавик. Фото © En.vedur

По последним данным, подземные толчки продолжаются, за ночь их насчитывается порядка 800. Учёные говорят, что время в данном случае работает на людей: чем дольше ожидаемое извержение не происходит, тем меньше становится его вероятность. Есть надежда, что магме не хватит энергии на то, чтобы выбраться на поверхность. Тем не менее пока ситуация считается очень опасной. Над городом отслеживают концентрацию диоксида серы — характерного вулканического газа. Местным жителям разрешили вернуться в покинутые дома, чтобы забрать самое необходимое, но призвали сразу же снова уезжать из Гриндавика.

Авторы Адель Романенкова