Тектоника замедленного действия: Странное поведение земной коры у Новой Зеландии встревожило учёных Анализ извлечённых со дна Тихого океана пород вкупе с данными сейсмометров приводит геологов к выводу, что глубоко в недрах Земли, похоже, погребено целое море. 22 октября, 22:44 Глубоко в недрах Земли, похоже, погребено целое море. Обложка © Shutterstock

У восточных берегов Северного новозеландского острова находится подозрительная и любопытная для геологов местность. Там проходит граница между двумя литосферными плитами: Австралийской и Тихоокеанской. И вторая как бы слегка подныривает под первую, это называется субдукцией. Продвигается она на 4,5 сантиметра в год. Казалось бы, ничтожная скорость, но для гигантских плит земной коры с их огромной массой это означает ощутимое беспокойство. Между ними происходит трение, а значит, в этом месте случаются землетрясения.

Но дело в том, что конкретно эти новозеландские землетрясения весьма своеобразные. Обычно подземные толчки происходят, так скажем, импульсивно: они мгновенные, вся их мощь проявляется сразу. А у Новой Зеландии то же самое напряжение земной коры снимается постепенно, в течение нескольких недель, а то и месяцев. То есть идут "медленные" землетрясения. Зато они безобидные, потому что если вымещать накопившуюся энергию понемногу, то никто не пострадает.

Учёные решили разобраться, что там смягчает эту ситуацию и делает процесс более плавным. И поняли, что нужно благодарить обширное плато, расположенное в этом месте, километрах в трёх ниже уровня моря. Размером оно примерно, скажем, с Архангельскую область, почти 400 тысяч квадратных километров. Плато это вулканическое, то есть это шлейф затвердевшей лавы, которая изверглась 120–125 миллионов лет назад. С тех пор её, конечно, покрыл слой более новых отложений, но под ним прослеживается пористая, явно вулканическая порода.

Граница двух литосферных плит у Новой Зеландии и расположенное на ней вулканическое плато Хикуранги. Фото © ig.utexas.edu

Так вот, геологи спустили свою технику на дно Тихого океана, пробурили это плато (оно называется плато Хикуранги) и извлекли оттуда образцы породы (керны). Обнаружилось, что они поразительно влажные — чуть ли не наполовину состоят из воды. Правда, эта вода находится в породе не в виде жидкости, её молекулы встроены в состав молекул минералов. То есть порода сильно гидратировалась. Но всё равно получается, что плато Хикуранги в себя вобрало, проглотило целое море воды. И нормальная океаническая кора, хоть она и океаническая, настолько влажной не бывает. Учёные говорят, что, поскольку вулканическая порода имеет в себе множество пустот, её эрозией сильно размывает, поры заполняются водой, она просачивается сквозь породу и более активно гидратирует её.

Влажность земной коры внутри плато Хикуранги у Новой Зеландии (обозначена синими и зелёными оттенками). Фото © science.org

Но самое интересное, что, как поняли исследователи, именно эта водянистость вулканического плато и помогает избежать разрушительных землетрясений: от трения плит происходит нагрев, в горячей породе молекулы воды отсоединяются, выходят из состава минералов, происходит дегидратация. Вода как бы выдавливается из породы и как бы смягчает собой всё это тектоническое напряжение, и в месте сильного трения плит идёт медленное скольжение.

Авторы Адель Романенкова