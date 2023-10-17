Восьмой континент: Под водой в океане обнаружен неизвестный материк Сейчас над водой виднеется лишь малая его часть в виде двух островов, но под ними скрывается большая земля. Об этом говорит не только характерный рельеф, но и состав горных пород. 16 октября, 22:43 Скрытый континент, обнаруженный геологами. Обложка © Livescience.com / GNS Science

Мы привыкли считать, что суша — это, собственно, то, что над водой. Но геологи смотрят на это в огромных временных масштабах и понимают, что карта мира не всегда выглядела так, как сейчас. Поэтому довольно многое из того, что сейчас под водой, на самом деле может оказаться бывшей сушей.

По теперешнему поведению литосферных плит геологи восстановили хронологию эволюции земной коры за 4,5 миллиарда лет существования нашей планеты. И, в частности, учёным совершенно ясно, что, скажем, 500 миллионов лет назад к Африке с левой стороны непосредственно примыкала Южная Америка, а справа — Антарктида. Здесь же находился полуостров Индостан, которому впоследствии предстояло совершить великий переезд по направлению наверх, к будущей Евразии, удариться в неё и на месте этого столкновения образовать Гималаи и Тибетское нагорье. Аравийский полуостров тогда тоже был с Африкой единым целым, собственно, с тех пор не так уж далеко ушёл, а в будущем небольшая восточная часть Африки отделится от материка и ударится о йеменские берега. Там тоже вырастут горы. Наконец, в те далёкие времена к этой дружной компании теперь раздельных континентов принадлежала и Австралия вместе с тем, что мы сейчас видим как Новую Зеландию. Всё это вместе составляло единый суперконтинент, который учёные назвали Гондваной в честь того региона в Индии, где были обнаружены геологические "улики", выдающие далёкое прошлое поверхности Земли.

Суперконтинент Гондвана 420 . Фото © Wikipedia / Fama Clamosa

Так вот, как теперь понимают исследователи, примерно 150 миллионов лет назад этот суперконтинент пришёл в активное движение и стал распадаться. И около 85 миллионов лет назад от Австралии стал отходить довольно-таки внушительный кусок суши. Вернее, так: северная часть этого куска отделилась от Австралии, а южная — от Антарктиды. Они откололись, какое-то время просуществовали в таком виде, а потом, в ходе дальнейшего тектонического движения, погрузились в воду. И остался над поверхностью океана лишь архипелаг — два больших острова (соответственно, Северный и Южный) и несколько десятков маленьких. И это не что иное, как Новая Зеландия. Таким образом, это лишь крохотная (5% по площади) "верхушка" большой земли — Зеландии. Любопытно, что, по подозрению учёных, примерно 30 миллионов лет назад эта "верхушка" была ещё меньше, чем сейчас, то есть Зеландия была ещё глубже погружена в океан.

Погружённый в океан континент Зеландия на составленной геологами карте. Фото © geosociety

Геологи на самом деле давно уже обратили внимание на тихоокеанское дно вокруг новозеландских островов. Во-первых, обширная территория, на которой они покоятся, на добрых три километра возвышается над окружающим дном. Кроме того, известно, что континентальный рельеф заметно отличается от рельефа дна океана своим большим перепадом высот. И вокруг Новой Зеландии ситуация именно такова. А окончательно картину прояснил анализ извлечённых со дна пород: возле Новой Зеландии прослеживаются гранит, известняк, песчаник, то есть типичный состав континентальной коры. Меж тем вокруг этого покоящегося под водой региона наблюдаются как раз характерные для океанической коры вулканические породы — базальты. Более того, между Зеландией и Австралией проходит узкая линия явно океанической коры.

В итоге получилось, что, хоть этот континент и в основном под водой, с точки зрения науки он есть. Правда, его северная часть принадлежит Австралийской плите, а юг — Тихоокеанской, граница между ними проходит как раз вдоль Новой Зеландии. И тем не менее этот скрытый подводный материк составляет одно целое. Конечно, движение Австралийской плиты однажды расколет Зеландию надвое, но на это уйдут долгие миллионы лет.

Авторы Адель Романенкова