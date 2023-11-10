Что творится с Сатурном: Учёные сообщили об исчезновении знаменитых колец И астрономы-любители, и профессиональные учёные замечают, что самое потрясающее украшение всей Солнечной системы в последние годы становится всё менее и менее заметным. 9 ноября, 22:44 Планета Сатурн. Обложка © Shutterstock

Вот так Сатурн выглядел в июне 2023-го на снимке знаменитой космической обсерватории James Webb. Она инфракрасная, поэтому газовый гигант и предстаёт на этой фотографии в таком необычном виде: газы в его атмосфере (особенно метан) поглощают практически всё инфракрасное излучение, зато ледяные кольца просто светятся.

При рассмотрении через обычный любительский телескоп великолепные украшения Сатурна уже тогда выглядели довольно тонкой полоской. Сейчас она ещё тоньше, а по расчётам астрономов, 23 марта 2025 года кольца исчезнут полностью. Правда, если выражаться точнее, они исчезнут из зоны видимости. То есть на самом деле никуда не денутся, просто их не будет видно вообще.

Сатурн на снимке обсерватории James Webb в июне 2023 года. Фото © Webbtelescope / NASA James Webb Space Telescope

Почему так происходит? Дело в том, что, хотя лишь самые яркие и заметные кольца Сатурна вместе имеют ширину около 65 тысяч километров, в толщину вся эта красота меньше сотни метров. По космическим меркам, эти кольца — тончайшие. При этом они вместе с осью планеты наклонены почти на 30 градусов к плоскости её орбиты. Свою роль играет и то, что Земля тоже движется по своей орбите. Наконец, плоскости орбит Сатурна и Земли не совсем идеально совпадают, есть на пару градусов отклонение. За счёт всего этого внешний облик газового гиганта с нашей точки зрения меняется по мере его вращения вокруг Солнца. Напомним, Сатурн делает оборот почти за 30 земных лет.

Кольца исчезают в тот момент, когда Земля оказывается аккурат в их плоскости. Это происходит примерно тогда же, когда в этой самой плоскости находится и Солнце, то есть в момент равноденствия на Сатурне. Равноденствие — это когда солнечный свет одновременно достигает обоих полюсов планеты, то есть освещает Северное и Южное полушария в равной степени. Планета как бы смотрит на Солнце прямо своим экватором. А ведь кольца у Сатурна как раз и вращаются в плоскости его экватора, они как бы собой его обозначают.

Сравнение внешнего облика Сатурна на снимках телескопа Hubble в 1994-м и 1995-м. Фото © Hubblesite / NASA Hubble Space Telescope

И картина в течение сатурнианского года для землян складывается такая: кольца пропадают, потом снова появляются, становятся всё шире и через семь лет разворачиваются к нам максимально. Следующие семь лет опять зрительно уменьшаются, пока снова не исчезнут совершенно. Далее всё повторяется, только на этот раз для нас открывается другая сторона плоскости этих колец. То есть если мы первые 14 лет, допустим, наблюдаем их "сверху", то вторые 14 лет мы как бы заглядываем "под" них. Как раз после 2025 года будет видна "нижняя" сторона.

А за счёт того, что Земля тоже движется, а плоскости земной и сатурнианской орбиты чуть-чуть не совпадают, бывает так, что в один и тот же год кольца исчезают неоднократно: исчезли, снова появились едва-едва заметной линией, опять пропали. К примеру, в 1995 году их не было видно сначала в мае, потом в августе. В 2009-м они исчезли только один раз. В 2025 году опять пропадут однократно. А ещё через 14 лет Сатурн "останется без колец" целых три раза.

Авторы Адель Романенкова