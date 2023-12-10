У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова. По её словам, толчки были зафиксированы около полудня по Москве.

"Эпицентр находился в Тихом океане в 70 километрах северо-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир", — сказала специалист в беседе с РИА "Новости".

Семёнова добавила, что до Северо-Курильска толчки дошли с магнитудой 3. Пострадавших и разрушений нет, тревоги о возможном цунами не объявлялось.