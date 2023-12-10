Регион

Уведомления отключены

10 декабря, 14:21

У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова. По её словам, толчки были зафиксированы около полудня по Москве.

"Эпицентр находился в Тихом океане в 70 километрах северо-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир", — сказала специалист в беседе с РИА "Новости".

Семёнова добавила, что до Северо-Курильска толчки дошли с магнитудой 3. Пострадавших и разрушений нет, тревоги о возможном цунами не объявлялось.

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1

Ранее в Баку произошло мощное землетрясение магнитудой 5,6. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Сахалинская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров