Регион

Уведомления отключены

7 декабря, 05:31

В Баку произошло землетрясение магнитудой 5,6

Сейсмологи Азербайджана: В Баку произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Баку зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщили представители Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана (RSSC).

"В Баку произошло землетрясение магнитудой 5,6. Очаг подземных толчков располагался на глубине 64 км", — говорится в сообщении.

Об инциденте также сообщили в Европейском сейсмоцентре. Там зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр располагался в Каспийском море. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

Землетрясение произошло в 8:20 (7:20 по московскому времени). Корреспондент РИА "Новости" заявил, что подземные толчки ощущались на протяжении нескольких минут.

Угроза цунами объявлена в Японии после мощного землетрясения на Филиппинах

Угроза цунами объявлена в Японии после мощного землетрясения на Филиппинах

Ранее Лайф писал, что в западной части Турции произошло землетрясение, три толчка ощущались в Стамбуле примерно в 10:43 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился возле города Муданья в провинции Бурса.

Обложка ©

Shutterstock

Ян Поланин
  • Новости
  • Азербайджан
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров