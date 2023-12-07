В Баку зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщили представители Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана (RSSC).

"В Баку произошло землетрясение магнитудой 5,6. Очаг подземных толчков располагался на глубине 64 км", — говорится в сообщении.

Об инциденте также сообщили в Европейском сейсмоцентре. Там зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр располагался в Каспийском море. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

Землетрясение произошло в 8:20 (7:20 по московскому времени). Корреспондент РИА "Новости" заявил, что подземные толчки ощущались на протяжении нескольких минут.