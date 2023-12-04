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4 декабря, 08:45

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1

В западной части Турции произошло землетрясение, три толчка ощущались в Стамбуле примерно в 10:43 по московскому времени. Об этом сообщает РИА "Новости".

По информации сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, эпицентр землетрясения находился возле города Муданья в провинции Бурса, его очаг залегал на глубине около пяти километров. Магнитуда землетрясения составила 5,1.

В Индонезии из-за мощного извержения вулкана Судного дня погибло 11 альпинистов

В Индонезии из-за мощного извержения вулкана Судного дня погибло 11 альпинистов

Ранее Лайф сообщал, что в воскресенье, 2 декабря, за несколько часов на Филиппинах произошло 22 землетрясения подряд. Их магнитуда оценивается в диапазоне от 5,0 до 7,7. В настоящее время там и в некоторых районах Индонезии, Палау и Малайзии также объявлена угроза цунами.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Дарья Нарыкова
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