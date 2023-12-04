На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1

В западной части Турции произошло землетрясение, три толчка ощущались в Стамбуле примерно в 10:43 по московскому времени. Об этом сообщает РИА "Новости".

По информации сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, эпицентр землетрясения находился возле города Муданья в провинции Бурса, его очаг залегал на глубине около пяти километров. Магнитуда землетрясения составила 5,1.

Ранее Лайф сообщал, что в воскресенье, 2 декабря, за несколько часов на Филиппинах произошло 22 землетрясения подряд. Их магнитуда оценивается в диапазоне от 5,0 до 7,7. В настоящее время там и в некоторых районах Индонезии, Палау и Малайзии также объявлена угроза цунами.