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4 декабря, 07:55

В Индонезии из-за мощного извержения вулкана Судного дня погибло 11 альпинистов

В Индонезии в результате извержения вулкана Мерапи погибло 11 человек

<p>Извержение вулкана Мерапи в Индонезии. Обложка © X (ранее Twitter) / <a href="https://twitter.com/AskiaCahaya/status/1731232811817054282/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AskiaCahaya</a></p>

Извержение вулкана Мерапи в Индонезии. Обложка © X (ранее Twitter) / AskiaCahaya

В результате извержения вулкана Мерапи, которое произошло в индонезийской провинции Западная Суматра в воскресенье, смертельные травмы получили 11 человек. Об этом сообщает портал Tribune.

"По состоянию на утро понедельника 11 альпинистов были найдены мёртвыми. Ещё три человека были эвакуированы", — приводит портал слова главы спасательной службы Паданга Абдулы Малика.

В издании отмечают, что ещё 12 альпинистов, которые решили совершить восхождение на гору в тот день, пропали. Их поиски продолжаются. До этого спасательная служба благополучно эвакуировала 49 альпинистов.

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Ранее Лайф писал, что извержение вулкана Судного дня произошло вчера, 3 декабря. Извержение продолжалось около пяти минут. По предварительной информации, пепел выбросило на высоту более 15 тысяч метров.

Ян Поланин
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