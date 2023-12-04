В Индонезии из-за мощного извержения вулкана Судного дня погибло 11 альпинистов
В Индонезии в результате извержения вулкана Мерапи погибло 11 человек
Извержение вулкана Мерапи в Индонезии. Обложка © X (ранее Twitter) / AskiaCahaya
В результате извержения вулкана Мерапи, которое произошло в индонезийской провинции Западная Суматра в воскресенье, смертельные травмы получили 11 человек. Об этом сообщает портал Tribune.
"По состоянию на утро понедельника 11 альпинистов были найдены мёртвыми. Ещё три человека были эвакуированы", — приводит портал слова главы спасательной службы Паданга Абдулы Малика.
В издании отмечают, что ещё 12 альпинистов, которые решили совершить восхождение на гору в тот день, пропали. Их поиски продолжаются. До этого спасательная служба благополучно эвакуировала 49 альпинистов.
Ранее Лайф писал, что извержение вулкана Судного дня произошло вчера, 3 декабря. Извержение продолжалось около пяти минут. По предварительной информации, пепел выбросило на высоту более 15 тысяч метров.