В Индонезии проснулся вулкан Судного дня с дождём из пепла

На острове Суматра в Индонезии произошло мощное извержение самого активного в стране вулкана Мерапи. Об этом сообщает издание Kompas.

Извержение вулкана Мерапи на острове Суматра. Видео © YouTube / tvOneNews

По предварительной информации, пепел выбросило на высоту более 15 тысяч метров. Согласно данным центра вулканологии и снижения геологической опасности (PVMBG), извержение произошло 3 декабря в 14:54 (10:54 мск) по западно-индонезийскому времени, оно продолжалось около пяти минут.

Мерапи считается самым активным среди всех 130 индонезийских вулканов. Учёные назвали его вулканом Судного дня, так как полноценное извержение может привести к коллапсу всей мировой экономики, голоду и различным климатическим аномалиям.