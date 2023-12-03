В Индонезии проснулся вулкан Судного дня с дождём из пепла
В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи на острове Суматра
Извержение вулкана Мерапи в Индонезии. Обложка © X (ранее Twitter) / AskiaCahaya
На острове Суматра в Индонезии произошло мощное извержение самого активного в стране вулкана Мерапи. Об этом сообщает издание Kompas.
Извержение вулкана Мерапи на острове Суматра. Видео © YouTube / tvOneNews
По предварительной информации, пепел выбросило на высоту более 15 тысяч метров. Согласно данным центра вулканологии и снижения геологической опасности (PVMBG), извержение произошло 3 декабря в 14:54 (10:54 мск) по западно-индонезийскому времени, оно продолжалось около пяти минут.
Мерапи считается самым активным среди всех 130 индонезийских вулканов. Учёные назвали его вулканом Судного дня, так как полноценное извержение может привести к коллапсу всей мировой экономики, голоду и различным климатическим аномалиям.
А ранее Лайф рассказывал, что на Сицилии вновь произошло извержение вулкана Этна. Это случилось в юго-восточном кратере и сопровождалось "рёвом" из-за выхода на поверхность больших объёмов газа. Лава взлетела на высоту около четырёх с половиной километров над уровнем моря.